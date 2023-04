Általános pletyka a bokszutcában, hogy Max Verstappen 2028-as szerződése lejártával távozhat a Forma-1-ből, aki a folyamatos menetrendváltoztatgatástól sem repes örömében.

Ralf Schumacher egykoron maga is a mezőny tagja volt és most arra kéri a hollandot, hogy hagyja abba a hisztit, vagy köszönjön el a királykategóriától.

„A múlt, a jelen és a jövő megmutatta és rávilágít majd, hogy a Forma-1 sokkal nagyobb, mint bármelyik résztvevője” – mondta a Sky Deutschlandnak.

Feels like they've never been away pic.twitter.com/ECYRChCrZV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 27, 2023



„Bernie Ecclestone is lelépett, aki nélkül nem is létezhetne a széria, azonban most sikeresebb, mint valaha. Szóval Verstappen vagy kapja össze a cuccait és távozzon, vagy fogadja el a változásokat. Megértem az álláspontját, mert sok a kockázat, de még mindig fizetést kap ezért.”

„Ha menni akar, mennie kell. Bármennyire is szeretem őt, nem fogja megölni a Forma-1-et a távozása.”

A kétszeres világbajnok vezeti a ranglistát, Bakuban pedig kiderül, hogy mennyire tud alkalmazkodni az új sprintverseny programjához.

