Bár Michael Schumacher több mint tíz éve visszavonult, a mai napig számos olyan rekord fűződik a nevéhez, amit idáig senkinek nem sikerült megdöntenie.



A német pilóta 1991-ben kezdte meg szereplését a Száguldó Cirkuszban, ahol aztán 18 évet töltött el. ez idő alatt 91-szer álhatott a dobogó legfelső fokára és 68 pole pozíciót gyűjtött be. Bár ezt a két csúcsot azóta Lewis Hamilton már megdöntötte, még mindig vannak olyan rekordok, amik azóta is a német nevéhez fűződnek.

Íme!

Legtöbb világbajnoki cím (7):

Schumacher hétszer bizonyult az évad legjobbjának. Ebben a tekintetben Lewis Hamilton ugyan beérte őt, de a trónfosztás még nem sikerült a britnek.



A legtöbb egymást követő szezon, melyben futamgyőzelmet ért el (15):

Schumacher az 1992-es Belga Nagydíjon álhatott fel először a dobogó legfelső fokára, ezt követően pedig további 14 szezont töltött el úgy, hogy legalább egy futamgyőzelmet szerzett. A német ezen a rekordon is osztozik Lewis Hamiltonnal, ám ezt a brit már nem fogja megdönteni, mivel 2022-ben megszakadt a sorozata.



A legtöbb hátralévő futam a vb-cm elnyerése után (6):

2002-ben Schumacher úgy lett világbajnok, hogy a szezonból még 6 futam volt hátra azt követően, hogy bebiztosította elsőségét. Ezt a rekordot még senkinek nem sikerült túlszárnyalni, ha pedig hozzátesszük, hogy abban az időben még csak 17 futamból állt az évad. Ezen a ranglistán Nigel Mansell követi Schumachert, aki 5 futammal a szezon vége előtt lett világbajnok.



Dobogós helyezések aránya egy szezonban (100%):

2002-ben Schumacher úgy söpörte be a világbajnoki címet, hogy a 17 futamból 11-et megnyert, ráadásul a szezon összes többi versenyén is dobogóra tudott állni. Ezt eddig senkinek sem sikerült űberelnie. A rekord megdöntéséhez egyébként Sebastian Vettel volt a legközelebb. Ő 2011-ben 19 futamból 17-szer állhatott dobogóra, mai 89,4%-os arányt jelent.



A legtöbb mesterhármas (22):

A Forma-1-ben akkor beszélhetünk mesterhármasról, ha egy adott versenyhétvégén a pilóta megszerzi a pole-pozíciót, futamgyőztes lesz és a leggyorsabb körnek is ő a tulajdonosa. Schumacher első ilyen tripláját 1994-ben szerezte meg, míg az utolsót 2006-ban. A kettő közti időszakban a német összesen 22-szer tudta megcsinálni ezt a „trükköt”.

