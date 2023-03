Lewis Hamilton továbbra sem hosszabbított a Mercedessel, így a lapok egyelőre még az asztalon. A PlanetF1 írásának segítségével sorra vettük, hogyan alakulhat a hétszeres világbajnok brit jövője.



Az első és legvalószínűbb eshetőség, hogy Hamilton egyéves szerződéshosszabbítást ír alá a Mercedessel. Toto Wolff nemrég azt nyilatkozta, nem gondolja, hogy Hamilton távozna, de 1-2 éven belül reális lehet. Ennek fényében reálisnak tűnhet a forgatókönyv.

Természetesen nem zárhatjuk ki azt sem, hogy úgy dönt, végleg nyugdíjazza magát. A tavalyi szezon végeztével látszott rajta a megviseltség, ami nem csoda, hisz az előző években rendszeresen győzelmekért küzdött. Idén sajnos hasonló a helyzet egyelőre, Lewisnak nincs valós esélye a futamgyőzelemre, de még a dobogóra sem mindig.

Az előző kimenetelnek egy enyhébb változata, hogy kivesz egy (vagy több) év szabadságot, amikor nem versenyez. Ez a módszer Fernando Alonso esetében hatásosnak bizonyult, és akár Hamiltonnál is eredményezhetné azt, hogy újult erővel bezsebeli a nyolcadik világbajnoki címet.

Az is elképzelhető, hogy a brit a nehézségek ellenére teljes bizalmat szavaz Wolffnak és a Mercedesnek, ennek jeleként pedig egy hosszabb szerződést ír alá. Ez nem tűnik valószínűnek, de akár „több lépcsőben” is megvalósulhat, kezdve egy egyéves szerződéssel.

A legvalószínűtlenebb, ám a bulvárlapok számára legizgalmasabb forgatókönyv az, hogy Lewis Toto arcába borítja a Monsterét és elhagyja az ezüst-feketéket. Ebben az esetben természetesen megpróbálhat „felfelé bukni” és megcélozni a Red Bullt, de erősen kétséges, hogy megférnének egymás mellett Verstappennel.

A másik célállomás az Aston Martin lehet. Ők jelenleg egy olyan ambíciózus brigád, mint anno a Mercedes volt, amikor Hamilton bizalmat szavazott nekik a McLarennel szemben. Ez egy erős kockázat lenne a brit részéről, de ha már elhagyná a Mercedes, miért is ne tehetne fel mindent egy lapra?

