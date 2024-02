A Red Bull, miután végre lezárult a belső vizsgálata Christian Hornerrel kapcsolatban, akit állítólag a versenycsapat egyik női alkalmazottja vádolt meg „nem megfelelő viselkedéssel", ma vagy holnap hozza nyilvánosságra az ítéletet - jelentette a brit Sky Sports F1 műsorszolgáltató.

A vizsgálat eredménye így még a szezonkezdet és a hétvégi Forma-1-es Bahreini Nagydíj előtt kiderül. A Sky Sports azt is írja, hogy a salzburgi székhelyű Red Bull GmbH igazgatótanácsának birtokába került egy terjedelmes, 100 oldalas dokumentum, amelyet egy független szakjogász adott át nekik, akit az ügy kivizsgálásával bíztak meg.

| Today, the Christian Horner report will be discussed by Red Bull's top brass at its headquarters in Austria.



Horner has been the subject of an independent investigation following allegations of sexual misconduct by a female employee. Horner has so far denied all… pic.twitter.com/lxYkntvn4d