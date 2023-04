Kellemetlenül alakult az Ausztrál Nagydíj az Alpine-nak, mivel Pierre Gasly egy szerencsétlen esetet követően kiütötte csapattársát, Esteban Ocont a versenyből.



Mindketten a falban végezték, így az istálló egy újabb szerencsétlenül végződő futamot könyvelhetett el.

A futamot követően Ocon a Sky F1-nek beszélt az esetről.

„Jól érzem magam. Kicsit fáj a fejem, nagy ütést kaptam, de rendben vagyok, túl fogom élni.”



„Jó versenyt futottunk, de a piros zászló megölte a futamunkat. Ha az nincs, 4-5. helyen is beérhettünk volna.”

Ocon kitért a Gaslyval való ütközésre is, de az elhangzottak alapján nem neheztel csapattársára.

„Kaotikus volt az újraindítás, bárkivel összeütközhettem volna, hogy őszinte legyek.”

„Sok autó volt a pályán, nem voltak szabad helyek, Gasly sem hagyta meg nekem ezt, de nem neheztelek rá. A futam után odajött hozzám és bocsánatot kért. Neki is mondtam, hogy semmi gond.”

