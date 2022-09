Úgy látszik, hogy hiába nem sikerült Colton Hertát behozni a F1-be, mégis csapatot válthat Gasly. A Williamsnél parádésan beugró pilóta a Red Bull kiscsapatánál köthet ki.

Az alaptézis az volt, hogy csak akkor engedi el az AlphaTauri Gaslyt, ha Herta csatlakozik az istállóhoz. Ez nem jött létre, de a legfrissebb hírek szerint van más módja is annak, hogy átigazoljon a francia.

A De Telegraaf értesülései szerint Nyck de Vries az elsőszámú kiszemelt a csapatnál, sőt a 27 éves pilóta már egyeztetett is Grazban Helmut Markóval.

Egy másik forrás, az Auto Hebdo is megerősítette ezeket a híreszteléseket, sőt ők azzal is kiegészítették ezt, hogy a pilóta és Marko megegyezésre jutottak, így a holland lesz Tsunoda társa a 2023-as szezonban.

"AUTOhebdo is able to confirm the information that de Vries and Helmut Marko have met in Graz, and they are said to have agreed on a move of the 27-year-old Dutchman to Alpha Tauri next season, where he is expected to race alongside Yuki Tsunoda." https://t.co/oAMnKITcbf