Aligha lehet meglepetésnek nevezni Nyck de Vries menesztését az Alpha Tauri Forma-1-es csapatától, hiszen a tíz futamon elért nulla pont még akkor sem túl hízelgő, ha zárójelben hozzátesszük, Yuki Tsunoda sem büszkélkedhet másodévesként a két egységével.

A képlet ugyanakkor - és ez alapvetően az én saját véleményem - mégsem fekete vagy fehér, mert a holland versenyző a 2022-es Olasz Nagydíjon épp azt mutatta meg, amikor beugróként a Williams-el nyolcadik lett, amit idénre elfelejtett: a tehetségét. Nem gondolnám, hogy ő volt a leggyengébb a mezőnyben, vagy ha az embereknek mondania kellene valakit, akkor rá mutogatnának az ujjukkal.

Csak hát de Vries épp annak a csapatnak az autójába ült be, ahol egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy az első tíz futamodon ne villanj legalább egyszer, főleg úgy, ha „odafentről” Helmut Marko szigorú tekintete pásztázza a teljesítményed, és pechedre te is holland vagy. Nem azért, mert Max Verstappen visszavonulásra készülne, és farzsebből kell előrántani a következő bajnokot, hanem, mert a háttérben ott várakoznak azok, akik gyerekkoruk óta egy ilyen lehetőségért dolgoznak.



És itt érkezünk el ahhoz a momentumhoz, ami számomra az előbb írtak ellenére is megkérdőjelezhetővé teszi a lépést: amikor egy olyan embert ültetsz be a nyilvánvalóan tehetséges, de egyelőre inkább görcsös és stresszes pilótád helyére, aki tavaly teljes mértékig kiégett. Persze, meglehet magyarázni, hogy a szimulátoreredmények alapján indokolt lehet a csere, hogy Daniel Ricciardo az Alpha Tauri Nico Hülkenbergje, és akár jól is elsülhet a történet, ha pedig kimagaslóan teljesít, akár Sergio Perez autójába is beülhet jövőre, de egy alapvetően utánpótlásként szolgáló csapatba nem igazolunk le megbukott alakokat.

Kicsit elkapkodottnak tűnik ez a lépés, főleg, ha megnézzük ki érkezett de Vries helyére. Nem mondom, hogy a profi sportban időtlen-időkig helye van a pátyolgatásnak, de egy első éves versenyző esetében, aki az eddigi pályák egy részét még soha nem is versenyzett élőben, talán érdemesebb lett volna egy kicsit türelmesebbnek lenni, megvárni a szezon végét. Nem állítom, hogy egy Verstappeni karriert tört derékba ideiglenesen a döntés, de azt igen, hogy ennél sokkal több van valójában Nyck de Vriesben, amit ha az élet kegyes hozzá, talán lesz még lehetősége megmutatni.



Nyíri Joci véleménycikke.

