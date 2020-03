Ross Brawn, a Forma-1 sportszakmai igazgatója szerint az augusztusi szünetben pótolhatnának elmaradt versenyeket.

A Brawn a Sky Sportsnak elmondta: a körülmények ellenére hisz abban, hogy 2020-ban is képesek lesznek színvonalas és izgalmas világbajnokságot rendezni. Ennek érdekében megvizsgálják, hogy a szezon elején elmarad, elmaradó futamokat mikor tudják pótolni, majd utalt a hagyományos augusztusi szünetre.



"Ott több hétvége is adódik amelyeken versenyezhetünk. Úgy vélem, így egy egészen normális versenynaptárat állíthatunk össze a szezon hátralévő részére" - mondta.



Hozzátette: a csapatoknak idén nagy rugalmasságot kell tanúsítaniuk, mivel szokatlan körülmények között lesznek kénytelenek dolgozni.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) február 12-én jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt április 19-én nem rendezik meg a Kínai Nagydíjat. Pénteken pedig közölte a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj elhalasztását, a jövő hétvégére tervezett bahreini, illetve az április első hétvégéjére kiírt vietnami futammal egyetemben. A sorozat a tervek szerint május végén, Európában kezdődhet.



Idén a versenynaptár szerint a Magyar Nagydíjat augusztus 2-án rendezik meg, a sorozat a Belga Nagydíjjal a hónap végén, 30-án folytatódna.

