A nemzetközi sajtó szinte kizárólag a Mercedes brit versenyzője, a hatszoros világbajnok és címvédő Lewis Hamilton rekordot jelentő 92. futamgyőzelméről írt a vasárnapi Portugál Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



The Guardian:



"Egy ereje teljében lévő sportember, aki hosszú ideje kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, és a legnagyobbakhoz hasonlóan szinte minden nap megjeleníti a rendkívülit. Michael Schumacher rekordjait sérthetetlennek tartották, Hamilton azonban birtokolja az összes képességet, ami ahhoz kell, hogy megdöntse ezeket a csúcsokat. A pole pozíciók tekintetében már eddig is ő volt minden idők legeredményesebbje, és most az lett a futamgyőzelmek szempontjából is. Az idén beérheti Schumachert a hét világbajnoki címmel, és minden esélye megvan arra, hogy jövőre nyolcszoros vb-győztessé váljon."

Spanyolország:



Mundo Deportivo:



"Lewis Hamilton tovább írja a történelmet, és senki nem tudja feltartóztatni. A brit címvédő minden szempontból felülmúlja a mezőny többi tagját. Az egyetlen, aki megszorongathatja, az a jelenlegi csapattársa, Valtteri Bottas. Hamilton azonban ezen a vasárnapon újfent megmutatta erejét és fölényét, Bottas és Max Verstappen előtt megnyerte a Portugál Nagydíjat, amellyel minden idők legeredményesebb F1-es versenyzőjévé vált."



Marca:



"Lewis Hamilton máris a legtöbb futamgyőzelemmel rendelkező versenyző a Forma-1 történetében. Az elején még izgalmas, ám számára később kényelmessé váló portugáliai futamon a brit címvédő pályafutása 92. diadalát aratta, és ezzel megdöntötte Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját."

Olaszország:



Gazzetta dello Sport:



"Egy versenyző egyedül a Forma-1 csúcsán. Az ölelkezés a futam után, és édesapja, Anthony könnyei sem véletlenek: büszke a fiára, akit egykor gokartversenyekre hordott, és aki most mindenki felett áll. Nincs hozzá hasonló."

Repubblica:

"A hatszoros világbajnok egy olyan helyszínen, Portimaóban is letette a névjegyét, ahol az F1 korábban még sosem járt. Ez volt a 92. futamgyőzelme, ami eggyel több, mint Michael Schumacher rekordja, melyet Hamilton két héttel ezelőtt állított be."

Franciaország:



Le Figaro:

"A pole pozíciók csúcstartója ebben az idényben a dobogós helyezések, és most már a futamgyőzelmek számában is megelőzte Michael Schumachert az örökranglistán, és jó úton halad abba az irányba, hogy a hét világbajnoki cím rekordját is beállítsa a mostani szezonban."

Svájc:



Blick:



"Nemcsak a Forma-1 hajol meg a jelenlegi legjobb versenyzője előtt: Lewis Hamilton sorozatosan dönti meg a rekordokat is. A brit címvédő már hosszú ideje Mr. Tökéletes a mezőny legjobb autójában ülve. Okos, hibátlan, kíméletes a gumikkal, és páratlan."

Ausztria:



Kurier:



"Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője 92. futamgyőzelmével megelőzte az örökranglistán Michael Schumachert. A 35 éves brit a vasárnapi Portugál Nagydíjon aratott sikerével a pályafutása során 91 sikerig jutó német autósport-legenda rekordját adta át a múltnak."



Borítókép: Mark Thompson/Getty Images