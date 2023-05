Monacóban sincs új a nap alatt, ahogy az eddigi Forma-1-es szezonban mindig, most is egy Red Bull nyerte a futamot. Noha a szombati időmérőn Fernando Alonso esetleges rajtelsősége adhatott volna némi reményre okot, és a verseny előtt húsz körrel megérkező eső is okozhatott volna problémát Verstapennek az élen, végül ismét a holland klasszisától hangos a bokszutca.

Damon Hill, 1996 világbajnoka úgy véli, habár sokan megkérdőjelezik, a vörös bikák gépe teljesen szabályos és csodálatosan van összerakva.

This year so far, Max has won 4 out of 6 races. pic.twitter.com/sLctv2yTrZ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 28, 2023

„Christian olyan ember, aki szereti feltépni a sebeket, de amikor arról beszél, hogy mindenki önmagán alul teljesít, igaza van” – húzta alá Hill a Sky Sports F1 podcastjében.

„A Red Bull tökéleteset alkotott, hisz kihasználtak minden kiskaput, előírást, szóval valóban mindenki más alulteljesített.”

„Ez a versenyautó teljesen szabályos, csodálatosan van összerakva. Néztem Maxot Miamiban és azt gondoltam, hogy „ez az autó bármire képes”. Fantasztikusan van egyensúlyozva.”

A holland kétszeres világbajnok nem csak a futamot nyerte meg, hanem az összetettben is jócskán növelte előnyét: Sergio Perez 16. helyének köszönhetően immár 39 egységgel vezet a mexikói előtt.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365