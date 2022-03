Az időmérő edzésen megszerzett pozíciójához képest három hellyel hátrébbról kell majd kezdenie a két hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat Alexander Albonnak, a Williams thaiföldi versenyzőjének.

A 26 éves pilóta azért kapta a büntetést, mert a vasárnapi Szaúdi Nagydíj 48. körében összeütközött Lance Strollal (Aston Martin), s az eset vizsgálatakor a versenybíróság őt látta vétkesnek.



A thaiföldi versenyző az ütközés után feladta a futamot jobb első defekt miatt. Stroll egy kör hátránnyal 13. lett Dzsiddában.

Not at any point was Albon ahead of Stroll.. pic.twitter.com/p8R53VZGZi