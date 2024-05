Miután a McLaren bemutatta a különleges festését a 2024-es Monacói Nagydíjra, hogy tisztelegjen a néhai Ayrton Senna előtt, Oscar Piastri is így tesz majd.

Az ausztrál versenyző egy különleges sisakban fog versenyezni, amely a brazil sisakjának híres színeit viseli majd, és Monte Carlo utcáit díszíti majd az ikonikus versenyhétvégén.

X/McLarenF1

Akárcsak Pierre Gasly a múlt heti Emilia Romagna Nagydíjon, Piastri is ezt az újonnan tervezett sisakot viseli majd a hétvégén, a háromszoros világbajnok előtt tisztelegve. A sisakot el is árverezik, és pénzt gyűjt az Ayrton Senna Intézet számára, mivel Senna jótékonysági munkája halála után is folytatódott.

Tóth Zsombor/Sport365

Az imolai hétvége során a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel által szervezve és vezetve az egész paddock közösen emlékezett meg a korábbi háromszoros világbajnok brazilról és Roland Ratzenbergerről is, aki Sennával együtt szintén azon a 30 évvel ezelőtti imolai versenyhétvégén vesztette életét.

Tóth Zsombor/Sport365

A mezőny együtt elkocogott Ayrton Senna emlékműjéhez, ami pont a halála helyszínén a Tamburello kanyar mellett van elhelyezve. Vettel vasárnap a futam előtt pedig többször is körbement az imolai versenypályán Senna 1993-as McLarenjével.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365

Képek: X/McLarenF1, Tóth Zsombor/Sport365