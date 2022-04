Franz Tost szerint Mick Schumachernek nem szabadna azon gondolkodnia, hogy egyhamar a Ferrari versenyzője legyen.

A Ferrari tartalékpilótáinak feladatait idén megosztva Antonio Giovinazzival, Schumacher fő feladata természetesen a Scuderia egyik ügyfélcsapatának, a Haasnak a sikerre vezetése. Az első szezonban egy versenyképtelen autóval folyamatosan hátul kullogott csapattársával, Nikita Mazepinnel. A német idén a középmezőny sűrűjében találta magát a sok fejlesztésnek köszönhetően.

A 2020-as Forma-2-es bajnok és a Ferrari Akadémia pilótája továbbra is hajtja első F1-es pontjait, és az a célja, hogy legalább annyit fejlődjön, hogy végül esélyt kaphasson abban a csapatban, ahol édesapja, Michael két évtizeddel ezelőtt egy aranykorszak élén állt. Persze tekintettel arra, hogy Charles Leclerc és Carlos Sainz milyen erősen kezdte ezt a ciklust, nem lesz könnyű egyiküket sem kiszorítani.

Tost, az AlphaTauri csapatfőnöke mintegy mentora volt Michael Schumachernek és testvérének, Ralfnak karrierjük kezdeti szakaszában. A 66 éves osztrák arra kéri Micket, hogy legyen türelmes – és összpontosítson arra, hogy legyőzze Haas-csapattársát, Kevin Magnussent, mielőtt a Ferrarihoz való feljutáson kezdene gondolkodni.

„Még három évig máshol kell fejlődnie. A Forma-1 ma rendkívül bonyolult. Egy pilótának legalább három évre van szüksége ahhoz, hogy a legmagasabb szinten vezessen. Egy George Russellnek vagy egy Charles Leclercnek is szüksége volt erre az időre. Először is le kell győznie csapattársát, Kevin Magnussent a Haasnál, és meg kell próbálnia sikereket elérni a csapattal. Ez most az ő dolga, semmi más. Mick bebizonyította, hogy milyen jól tud tanulni a Forma-3-ban és a Forma-2-ben elért sikerei révén, amelyeket a második szezonjában ért el.”

