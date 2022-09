Roppant „romantikus” Mick Schumacher és Sebastian Vettel kapcsolata. Mick többször elmondta, számára Seb ugyanazt a szerepet tölti be, mint neki az apja, Michael Schumacher anno.

Miami után most Hollandiában is egymással kellett csatázniuk, ám ennek komoly tétje nem volt, ugyanis Mick a 13. helyen végzett, egy pozícióval megelőzve Vettelt.

A négyszeres világbajnok egyfajta mentoráltjaként tekint Mickre, akinek rengeteget tanított ezidáig is, most pedig ismét lehetősége volt az ifjú titánnak ellesni tőle egy-két trükköt.

„Nagyon jól éreztük magunkat” – kezdte Mick, akinek a jövője bizonytalan, ugyanis minden bizonnyal kikerül majd a Ferrari pártfogásából.

„Együtt mentünk 3-4 kanyaron keresztül. Ez számomra nagyon szórakoztató volt.”



„Sokat tanultam tőle ezekben a kanyarokban, most is megmutatta, milyen trükkökre képes. Remélem sikerül eltanulnom tőle és használni a későbbiekben.”

