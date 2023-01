Mick Schumacher hosszú távon "jobb választás" lett volna a Haas számára, mint Nico Hulkenberg a 2023-as Forma-1-es szezonra. Ez a véleménye a korábbi F1-es pilótának, Marc Surernek, aki továbbra is bízik abban, hogy a hétszeres világbajnok Michael fia sikeres pályafutás elé néz.

Schumacher az idei szezonban a Mercedes tartalékversenyzőjeként tevékenykedik majd, miután a Haas a 2022-es szezon végén, amelyben mindössze két pontszerző helyezést ért el, menesztette, és a korábbi Renault-pilótát, Nico Hülkenberget - aki utoljára 2019-ben versenyzett teljes értékű versenyzőként a F1-ben – nevezték ki a helyére.

Surer, aki 1979 és 1986 között 82 F1-es futamon vett részt, értetlenül állt a Haas azon döntése előtt, hogy két év után ejti Schumachert. A Formel.de YouTube-csatornáján mondta el a véleményét.

„Mick gyakorlatilag két évnyi tanulóévét töltötte a Forma-1-ben, erre elküldik. Talán most jönne számára az áttörés. Szóval ez egy kétélű kard. Rövid távon azt mondanám: Igen, a tapasztalt Nico, aki éhes, egy évig jobb választás. De hosszú távon biztosan Mick a jobb választás, mert igenis tehetséges. Szerintem még nem láttuk a legjobbját. Ő egy jó versenyző, és a jó versenyzőkből is lehet világbajnok. Ha a megfelelő autóba ül, és az jól megy, ezt láttuk a Forma-2-ben és a Forma-3-ban is, akkor meg tudja valósítani a céljait. Jelenleg csak egy kicsit össze van zavarodva."

A Schumacher iránti csodálata ellenére Surer biztos benne, hogy Hülkenberg - aki hírhedt módon az eddigi 181 F1-es szereplése során soha nem végzett a dobogón - motivált lesz, ha visszatér.

„Tehetséges. A sebességét tekintve általában a lényegre tör. Nem egy érzékeny versenyző, de mindig is képes volt valahogy gyorsan mozgatni egy autót, akár túlkormányzott, akár alulkormányzott volt az. Ebből a szempontból nagyon is jó versenyző, csak nem volt szerencséje, amikor a dobogós helyezésekről volt szó. Neki még mindig van elszámolnivalója."

Hülkenberg 35 évével az egyik legidősebb pilóta lesz a 2023-as rajtrácson, és a versenyzéstől való hosszú távolléte kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e sikeresen visszatérni.

„Már nem lesz sokáig a Forma-1-ben. De Alonsónál láttuk, ha valaki éhes, akkor semmi sem lassítja le. És feltételezem, hogy Nico Hülkenberg éhes. Tapasztalt, ami sokat segíthet a csapatnak. Láthattuk, hogy Magnussen is azonnal képes volt jó teljesítményre, ha az autó olyan volt.”

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images