A Haas csapata bejelentette, hogy a 2021-es évtől a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher vezeti a csapat egyik autóját.



Mick Schumacher Twitter oldalán az alábbiakat mondta a bejelentés után.



"Mindig hittem abban, hogy ez az álom valóra válik. Hihetetlen érzés, nem lehetek ennél boldogabb. Köszönet mindenkinek aki támogatott ebben".

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk