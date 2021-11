Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 32 éves Bottasnak ez az idei harmadik és pályafutása 19. pole pozíciója. Bottas mellől a címvédő és hétszeres világbajnok csapattársa, a brit Lewis Hamilton rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból a világbajnoki pontversenyt vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat.

What a sensational lap@ValtteriBottas rates his Mexico pole as one of his best #MexicoGP @pirellisport pic.twitter.com/wpbrCwga0u