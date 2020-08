A szurkolók a Forma-1 hivatalos oldalán minden futam után szavazhatnak arra, hogy szerintük ki volt a nap versenyzője. Ez a rangsor természetesen sokszor különbözik a pályán látott eredménytől. A nézők ezúttal Pierre Gaslyt választották meg a nap pilótájának. A franciára hatalmas lelki teher nehezült a spái futam alatt, egy évvel ezelőtt ugyanis itt vesztette el egyik legjobb barátját, Anthonie Hubert-et.



A Forma-2-ben versenyző Hubert 2019-ben a Belga Nagydíjon szenvedett halálos kimenetelű balesetet, amikor a 4-es kanyarnál 218 km/h-s sebességgel a fajnak csapódott.



Hubert és Galsy együtt kezdtek gokartozni, majd több szériában is közösen versenyeztek. Középiskolás korukban pedig kollégistaként még szobatársak is voltak, így szinte elválaszthatatlanok voltak egymástól.



Gasly a futamon különleges sisakot viselt, ezzel is megemlékezve barátjáról.



Fotó: Peter Fox/Getty Images

Az idei pályabejáráson Gasly egy csokor virágot vitt az ominózus kanyarba, hogy ezzel is tisztelegjen barátja emléke előtt.

A szavazás eredményének nyilvánosságra kerülése után a francia versenyző közösségi oldalán köszönte meg a szurkolók bizalmát, és néhány sorban érzéseiről is írt.



„Köszönöm srácok, hogy engem választottatok meg a nap versenyzőjének. Személy szerint számomra ez egy nagyon fontos nap volt, így mindent beleadtam a versenyzésbe, amit csak tudtam. Nagyon jó akartam lenni, hogy ezzel is tisztelegjek Anthonie előtt. Annak ellenére, hogy a safety carral nem volt szerencsék, örülök, hogy sikerült a 8. helyre beérnünk, szereztem néhány pontot érte és volt néhány jó manőverem is. Gondolok rád barátom!”



Gasly a megható bejegyzéshez néhány képet is csatolt, amelyen a megemlékezés pillanatai láthatók.



Borítókép: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images