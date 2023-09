Szingapúr igazi unikumként debütált 2008-ban a Forma-1-ben, miután az Ázsia délkeleti részén fekvő városállam volt az első, mely éjszakai futamot rendezett. A Szingapúri Nagydíj azóta szerves részévé vált a versenynaptárnak, mely kétségtelenül az egyik legnagyobb kihívást jelentő pálya a versenyzők számára. A szingapúri aszfaltcsík rendkívül technikás, emellett a versenyhétvégék során uralkodó magas hőmérséklet mellé magas páratartalom párosul.

Az idei évre némileg módosult a pálya vonalvezetése. A tavalyi pályarajzhoz képest négy kanyar (16, 17, 18, 19) is kikerült a szingapúri pályáról, miután az említett szakaszon stadionépítési munkálatok zajlanak, mely 2026-ig is eltarthat. Az monzai hétvégéhez hasonlóan Szingapúrban is egy pilótapiaci bejelentéssel indult a hétvége, az Alfa Romeo megerősítette, hogy Guanyu Zhou 2024-ben is a csapat versenyzője marad, így a svájci központú istálló változatlan versenyzőpárossal áll rajthoz a következő évben. Számos csapat fejlesztésekkel érkezett Szingapúrba, McLaren és a Williams pedig még a festésén is módosított. A legtöbb új elem egyébként a McLarennél volt fellelhető. A hétvégét megelőzően egy új technikai direktívát adott ki az FIA, mely a flexibilis aerodinamikai elemeket szabályozza, és már a Szingapúri Nagydíjon érvényben lesz.

Az első szabadedzésen megismerkedtek a csapatok a módosított vonalvezetésű pályával, mely során a leggyorsabb időt a két Ferrari autózta Leclerc, Sainz sorrendben. A harmadik helyen Verstappen végzett, akit Lando Norris követett a fejlesztésekkel teli McLarennel. A második szabadedzésen az első gyakorláshoz hasonlóan ismét a Ferrarik voltak a leggyorsabbak, ám ezúttal Sainz autózta a jobb köridőt. Egyre inkább szenvedtek a Red Bullok, Max Verstappen és Sergio Pérez is panaszkodtak a csapatrádión keresztül autójuk vezethetetlenségére. „Minden féktávon olyan érzésem van, hogy oda fogom csapni az autót, elképesztő módon instabil a hátulja” – mondta Pérez a versenymérnökének. A két Red Bull csak a hetedik és nyolcadik helyen zárt. A harmadik szabadedzésen folytatódott a pénteki napon kirajzolódó trend, továbbra is a Ferrari tűnt a leggyorsabbnak, a két Red Bull pedig továbbra is számos problémával küzdött. Verstappen leginkább a sebességváltó beállításaira panaszkodott, míg Pérez továbbra is az autó hátsó tengelyével volt elégedetlen. A harmadik, egyben az utolsó gyakorlást Sainz zárta az élen, akit Russell, Norris, Verstappen és Leclerc követett.

Magyar idő szerint szombat délután három órakor vette kezdetét a szingapúri villanyfényes kvalifikáció, melynek első szakasza egy hatalmas balesettel zárult, Lance Stroll a célegyensere ráfordító kanyarban elvesztette uralmát az Aston Martin felett, és alaposan összetörte az AMR23-at. Stroll szerencsére sértetlenül szállt ki az autóból, a Tecpro fal azonban hosszas javításra szorult. A Q2 óriási meglepetéssel zárult, miután mindkét Red Bull, Max Verstappen és Sergio Pérez is búcsúzott a kvalifikáció második szakaszában. A sérült Daniel Ricciardo helyén versenyző Liam Lawson azonban bejutott az AlphaTaurival a Q3-ba, az új-zélandi utolsó pillanatokban futott körével éppen Verstappen kárára jutott tovább. Verstappen a Q2 végén egyenesen sokkolónak nevezte az autója vezethetőségét. A Q3-ban a Ferrari és a Mercedes vívott egymással, melyből az olaszok kerültek ki győztesen, Carlos Sainz pedig Monza után Szingapúrban is pole pozíciót szerzett, a Ferrari ráadásul két eltérő karakterisztikájú pályán tudott rajtelsőségnek örülni. Sainz mögé Russell és Leclerc fértek be az első háromba.

A vasárnapi futam előtt néhány órával érkezett a hír, hogy Lance Stroll nem áll rajthoz Szingapúrban. Habár a kanadai megúszta szombati ütközését, vasárnap különböző fájdalmakra panaszkodott, így elővigyázatosságból kihagyta a futamot. A verseny rajtját nagyszerűen kapta el a két Ferrari, Leclerc rögtön átugrotta Russellt, Sainz pedig megtartotta első helyét. A verseny második harmadának kezdetén a 8-as kanyarban Logan Sargeant nekiütközött a falnak, amit az amerikai versenyző első szárnyába került. Az aszfaltra kerülő törmelék miatt pályára küldték a Safety Cart, így az idei Szingapúri Nagydíj sem zajlott le biztonsági autó nélkül, emellett a virtuálisan is szükség volt a biztonsági autó bevetésére, amikor Esteban Ocon autója megadta magát.

A verseny végén óriási csata alakult ki a győzelemért, DRS távolságon belül követte egymást az első négyes, melyet Carlos Sainz szenzációsan kontrollált. Az alternatív gumistratégián lévő Mercedesek nagy tempóban kergették a Sainz-Norris kettőst, a hihetetlenül szoros csata közben az utolsó körben George Russell hibázott, melynek következtében a Mercedes fiatal brit versenyzője falnak csapta az autóját, így a második helyből néhány kanyarral a verseny vége előtt nullázás lett Russell szingapúri mérlege. Russell kiesését követően a negyedik helyen autózó Hamilton örökölte meg a dobogót, így Sainz és Norris mellé a hétszeres világbajnok állhatott fel a pódiumra.

Nagyszerű versenyt teljesített Liam Lawson, aki a két pontot érő kilencedik helyen ért célba az AlphaTaurival, Lawson ráadásul életében először versenyzett a szingapúri pályán. A Forma-1-es világbajnokság jövő hétvégén Suzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Fotó: Scuderia Ferrari, Red Bull Conent Pool