A Formula 1 Belga Nagydíj előtt a rajtrácsra kivezető körön a Red Bull mexikói pilótája, Sergio Perez nekicsúszott a gumifalnak, így csak 19 autóval indul el a Forma 1-es futam.

Perez's car slid at slow speed into the barriers but with enough velocity to cause damage to the front suspension



Checo is out the car #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kWwUd9G57j