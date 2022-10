A hírek szerint a FIA képviselői úgy döntöttek, visszavesznek a fekete-narancssárga zászló használatából, mivel az rengeteg vitás helyzetet szült az utóbbi időben.

Ezt a jelzést akkor hivatottak használni a stewardok, amikor egy autón olyan sérülést látnak, ami veszélyes lehet magára vagy a többi versenyzőre. A zászlóval bokszkiállásra szólítják fel a pilótát, hogy a sérült alkatrészt javítsák meg az autón.

A szezon során minden csapat részesült már ebben a figyelmeztetésben, Kevin Magnussen például egymaga háromszor.

A problémák ott kezdődtek, hogy bizonyos ítéletek esetén voltak csapatok, akik időt kaptak annak a bizonyítására, hogy a sérülés nem veszélyes, míg más istállók ezt a lehetőséget nem kapták meg, így hátrányba kerültek.

Az Amerikai Nagydíjat követően a versenyirányítás már sokkal kevesebb alkalommal tervezi használni a jelzést, a cél az, hogy az istállók saját jogkörükben dönthessenek arról, hogy a sérült autó biztoságos-e vagy sem.

A csapatvezetők többsége üdvözölte a döntést.

