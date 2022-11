Hatalmas szobrot avattak Sao Paulóban Ayrton Sennára emlékeze. A 3.5 méter magas, alumíniumból készült műalkotást az 50. Brazil Nagydíj előtt mutatták be.



A monumentális alkotás a legendás versenyző unokahúga, Lalalli Senna készítette.



„Ez egy különleges tisztelgés Ayrton öröksége előtt" – mondta Lalalli.



"(A tervezést) anyám, Viviane Senna és nagymamám, Dona Neyde is figyelemmel kísérték annak érdekében, hogy a lehető leghűségesebb portrét készíthessük el a nagybátyámról."



10.09.22 Interlagos São Paulo SP Brazil .. the bust of Ayrton Senna was inaugurated at the racetrack. The statue was produced by Lalalli Senna, niece of the three-time Brazilian Formula 1 champion. pic.twitter.com/oFSR4wqIlH