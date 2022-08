A címvédő magyar vízilabda-válogatott 16-7-re nyert az olimpiai bajnok szerb csapat ellen a spliti Európa-bajnokság férfi tornájának második fordulójában.

A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány egy változtatást hajtott végre a Szlovénia felett aratott nyitófordulós győzelmet követően: Ágh György mellett ezúttal Vadovics Viktor maradt ki a 13 fős meccskeretből, helyére Konarik Ákos került.



A mindig nagy presztízsű rangadó gólgyártását pedig éppen a Szolnokról a Vasasba visszaigazolt játékos kezdte meg egy távoli bombával. A magyarok nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert a szerbek azonnal egyenlítettek, amikor a meccs első fórja éppen lejárt. Bár az első percekben több sikertelen bejátszási kísérlet volt, a magyar csapat nem adta fel a próbálkozást, ez pedig kifizetődött, mert Molnár gyönyörű csavargólt dobott centerpozícióból, amire ötméteresből válaszolt a rivális.



A vezetést harmadszor is a magyarok szerezték meg Burián megúszásának köszönhetően, az egyenlítés viszont elmaradt, mert a szintén alaposan megfiatalított szerb együttes - mindössze hárman maradtak Tokió olimpiai bajnokai közül - kétszer is a kapufát találta el.



A második negyedben a szerbek sorozatos hibáit nagyszerűen használta ki Manhercz. Előbb a második emberelőnyt váltotta gólra, méghozzá klasszis megoldással, ahogy a bal oldalon jobb kézzel visszahúzta a rövid sarokra a labdát, aztán az ellenfél labdaeladását büntette meg. Eközben remekül működött a védekezés, jók voltak a blokkok, ha pedig átjutott egy lövés a kezek erdején, akkor rendre a kapufán csattant a labda. A nagyszünetig öt góllal elhúzott a magyar válogatott, mert Nagy emberelőnyből, Manhercz pedig büntetőből volt még eredményes.



A fordulást követően is folytatódott a váratlanul egyoldalú küzdelem, a Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes Zalánki újabb labdaszerzését Konarik használta ki, majd a csapatkapitány Jansik emberelőnyben iratkozott fel a góllövők közé.



A szerbek 14 perc után törték meg a gólcsendjüket Drasovic révén, majd rögtön a következő emberelőnyüket is kihasználták, de még mielőtt lendületbe jöttek volna, az immár triplázó Konarik emberelőnyös gólja és Vogel két egészen parádés védése lehűtötte őket, ráadásul a negyedet Angyal gólja zárta.



Az utolsó nyolc perc újabb szépségdíjas, emberelőnyös góllal indult: Zalánki remek passzát a vízből derékig kiemelkedő Angyal könnyedén húzta közelről a kapuba. A szerbek egyszerűen nem találták a magyar emberelőnyök ellenszerét, így sorra kapták a gólokat, igaz, a negyedik felvonásban ők is elkezdtek hatékonyan támadni előnyben, de ez csak arra volt elég, hogy elkerüljék az igazán kínos, tízgólos különbséget.

Vízilabda Európa-bajnokság, férfiak, 2. forduló, D csoport:



Magyarország-Szerbia 16-7 (3-2, 4-0, 4-2, 5-3)

magyar gólszerzők: Manhercz 4, Konarik, Angyal 3-3, Burián 2, Molnár, Nagy, Jansik, Fekete 1-1

Korábban:

Izrael-Szlovénia 9-5 (4-2, 0-0, 2-2, 3-1)

Az állás: 1. Magyarország 6 pont, 2. Szerbia 3 (25-19), 3. Izrael 3 (12-23), 4. Szlovénia 0

Borítókép: MTI/Illyés Tibor