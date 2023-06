A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A vb-pontversenyt most is vezető 25 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 25. pole pozíciója.

Verstappen mellől a hazai közönség előtt szereplő Carlos Sainz Jr. startolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik rajtkocka Lando Norrisé, a McLaren brit versenyzőjéé lett.

A 66 körös Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

