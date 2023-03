Hétvégén Ausztráliába látogat a száguldó cirkusz, ahol Max Verstappen karrierje során győzni még nem tudott, és dobogón is csak egyszer, 2019-ben állhatott. Túl büszke a Red Bull sem lehet a teljesítményére, utoljára még 2011-ben ünnepelhettek futamgyőzelmet Sebastian Vettel révén.

A holland ettől függetlenül mindig élvezte a pályát, és most is optimistán tekint előre, amit a csapatnak címzett üzenetéből is le lehet szűrni.

„Csapatként nem nyertünk itt 2011 óta, lássuk, mire vagyunk képesek most. Mindig jó új tapasztalatokat szerezni Melbourneben. Még akkor is, ha a pálya nem mindig volt túl kedves hozzánk eredményesség szempontjából. Remélhetőleg ezúttal jobb hétvégénk lesz.”

Amennyiben a holland vágya teljesül, és ő halad át elsőként a célvonalon, Ausztrália lehet a 23. hely, ahol a tiszteletére felcsendül hazája himnusza, derül ki a Gpfans cikkéből.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365