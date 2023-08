Francia lapértesülések szerint az Alpine Forma-1-es csapata, miután Otmar Szafnauerrel közös útjuk végéhez értek, Mattia Binottót ültetheti a csapatfőnöki székbe.

A L’Auto Journal híre alapján a Ferrari korábbi munkatársa Belgiumban is ott volt a nagydíjon, és még az azt követő Pirelli gumiteszteken is tiszteletét tette, sőt, állítólag a Renault vezérigazgatójával, Luca de Meo-val meg is állapodott új munkáját illetően.

A cikk hozzáteszi, hogy ha valóban így van, legkorábban szeptember elején állhat munkába az 53 éves szakember attól függően, korábban mennyi időben állapodott meg a Ferrarival a kötelező pihenőjét illetően.

A Ferrari elismert újságírója, Leo Turrini így kommentálta mindezt a Quotidiano-nak nyilatkozva.

„Franciaországban azt beszélik Binotto máris megegyezett az Alpineal. Nem lennék meglepve. 30 éve ismerem Mattiát. Ő egy nagyszerű srác, talán félre tudja tenni a túlzott önbcsülését. Néhány évig a kezében volt a Ferrari GP, ez az álma valóra vált. Ha De Meo-ban talál egy mentort, és megtanul többet figyelni, nagyszerű dolgokat hajthat végre.”

Bruno Famin, az Alpine Motorsport részegének alelnöke Belgiumban nem tagadta Binotto esetleges érkezését, igaz meg sem erősítette. Akkor úgy nyilatkozott, hogy jelen pillanatban még nincs mit mondania az utódról.

