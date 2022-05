Az elsőhöz hasonlóan a Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki második szabadedzésén is Charles Leclerc, a Ferrari hazai pilótája érte el a legjobb köridőt.

A monacói versenyző mögött csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. zárt másodikként, míg a harmadik leggyorsabb a mexikói Sergio Pérez (Red Bull) volt. A címvédő, vb-pontversenyben éllovas holland Max Verstappen (Red Bull) ezúttal is a negyedik lett, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) pedig csak a 12. helyen zárt.

Az első negyedóra végén az ausztrál Daniel Ricciardo (McLaren) egy kigyorsításnál megcsúszott, a gumifalba csapódott és alaposan összetörte autóját, emiatt mintegy tíz percig nem tudtak körözni a pilóták.

Ricciardo emerges from the cockpit after radioing his McLaren team to say that he's unhurt#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/d2lJ1X0q0t