Helmut Marko mindig is ismert volt arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét és nem fél olyan gondolatokat sem megfogalmazni, amelyek később visszaköszönhetnek a médiában.



Ez a Bahreini Nagydíj után sem volt másképp, amikor a két Red Bull mögött Fernando Alonso volt az, aki a dobogó harmadik fokára állhatott.

A Red Bull tanácsadója a futam után azzal vádolta Dan Fallows-t, az Aston mérnökét, hogy gyakorlatilag lemásolta az RB19-est.

„Igaz, hogy ami Fallows fejében van, azt nem tudjuk törölni. A fókusz másolása nem tilos, de vajon, hogy lehet ilyen részletesen másolni valamit, ha nincs a tulajdonodban az autó dokumentációja?” – tette fel a kérdést Marko, erősen utalva a mérnök plagizálására.

„Ma három Red Bull állt a dobogón, csak az utolsó egy másik motorral…” – tette hozzá gúnyosan.

