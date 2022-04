Charles Leclerc volt az első két hétvégén Max Verstappen legnagyobb ellenfele és Helmut Marko úgy véli, hogy a Ferrarinak „egyértelmű elsőszámú” pilótája van.

Két futamot követően a 2022-es bajnokságot Leclerc vezeti 45 ponttal, 12 ponttal megelőzve csapattársát, Carlos Sainzot, és 20 pont előnye van a Red Bull pilótája és a regnáló világbajnok Max Verstappen előtt. A Ferrarinál eltöltött két nyeretlen szezon után hihetetlenül indult a szezon Leclerc számára. Bár csapattársa, Sainz is kétszer állt dobogón, Marko úgy véli, a Ferrari első számú pilótája a 2022-es bajnoki címért már eldőlt.

„Tavaly Sainz legyőzte Leclercet, de idén Leclerc csúcsformában van. Ez azt jelenti, hogy nem számíthatunk semmilyen komoly versenyzésre Sainztól csapattársával szemben. Tehát a miénkhez hasonló szituáció lesz, ahol nagyon egyértelmű az első számú pilóta. Kemény volt az első két futam, de még mindig van idő a vezetés visszaszerzésére. Szúd-Arábia csak a kezdet volt” – mondta Marko.

