Tavaly ilyenkor bombaként robbant a hír, hogy a McLaren elcsaklizta az Alpine tehetségét, mi több, ülést is biztosít 2023-ra Oscar Piastrinak. Az azóta eltelt időben, ha nehezen is indult számára a szezon, a csapat formajavulásával egy időben az ő teljesítménye is jobb lett, sőt, Belgiumban a sprintversenyen csupán Max Verstappen haladt át előtte a célvonalon.

Menedzsere, Mark Webber meg is ragadta az alkalmat, és a Forma-1 hivatalos oldalának elmondta: fenomenális, amit első évében produkál ügyfele.

„Úgy vélem rendkívüli volt az elmúlt pár hét az egész csapat számára. A mérce egy nagyon magas szintre emelkedett, csoporton belül elég gyorsan – de nem kell ettől tartanunk.”

„Még mindig nagyon könnyű megfeledkezni róla, hogy Oscar nem versenyzett tavaly. Szüksége volt egy kis időre az év kezdetekor. Ez az első éve a Forma-1-ben, nem egy szünet utáni visszatérésről beszélünk… 15 hónapig partvonalon ült és soha nem versenyzett a királykategóriában.”



Van oka a mosolyra, az utóbbi hétvégéken tehetségéhez mérten teljesít Piastri. Fotó: Tóth Zsombor / Sport365



A korábban kilencszer is győzedelmeskedni tudó, 2010-ben kishíján világbajnoki címet is elhódító Webber Lando Norrist illetően is felhívta Piastri teljesítményére a figyelmet.

„Lando kivételes, top pilóta, tudjuk ezt, és Oscar tartotta vele a lépést… természetesen mindannyian rendkívül büszkék vagyunk rá. Fenomenálisan teljesített a bemutatkozó évében eddig. De Oscar nem áll meg itt, folytatja a munkát azokon a területeken ahol fejlődni tud, és még jobbá válik majd!”



Senkinek a helyezése sincs biztonságban, ha feltűnik mögötte az ausztrál, Belgiumban második lett a sprintfutamon, kaotikus körülmények között is. Fotó: Tóth Zsombor / Sport365

Az ausztrál tehetség jelenleg 11. helyen áll a tabellán 12 versenyhétvégét követően, csapata pedig ötödik a konstruktőrök között. A száguldó cirkusz nyári pihenője augusztus végén ér véget, 25-én Hollandiába látogat a mezőny.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365