Ez az év sem úgy indult Lewis Hamiltonnak, ahogy tervezte. A hétszeres világbajnok hiába érkezett elképesztő motivációval a bahreini szezonnyitóra, a futamgyőzelemre egy pillanatig sem volt esélye, és saját elmondása szerint a dobogótól is messze jártak. A végül ötödik helyen végző versenyzőt egykori riválisa, Mark Webber vette védelmébe.

„Izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban, mert Lewis minden kétséget kizáróan képes lenne megnyerni a világbajnoki címet idén is. Ehhez azonban még akkor is kevés lesz egyedül, ha a motivációja az egekig ér, és ezt pontosan tudja ő is – javulnia kell a kocsinak, még ha ez nem is megy egyik napról a másikra” – olvasható a Planetf1-en.

Az ausztrál Tom Bradyhez (az NFL rekorder veteránja) hasonlította Hamiltont, aki véleménye szerint csak akkor marad az istállónál, ha reális esélye van a végső sikerre.

„Mindent bele fog adni, de a Forma-1 Tom Bradyjeként felnéznek rá az emberek a győzelmei, valamint a hosszú karrierje miatt, és szerintem semmit sem fog elkapkodni, ahogy őt sem fogják siettetni, de a Mercedesnek fel kell kötnie a gatyáját, ha meg akarja tartani őt.”

Borítókép: Sport365/ Tóth Zsombor