Mick Schumacher idővel jó pilóta lesz, talán bajnok is, de a korábbi Forma 1-es pilóta kétli, hogy Michael Schumacher fia világbajnok lesz. Azonban hozzáteszi, hogy soha ne mondjuk, hogy soha.

A legutóbbi Miami Nagydíjon Mick Schumacher feljött a 10. helyre azon versenyzők rangsorában, akik legtöbb alkalommal álltak rajthoz, de nem sikerült pontot szerző helyen célba érni.

A Haas pilótája 26. alkalommal nem szerzett pontot, ám ez még mindig messze van Luca Badoer 50 versenyes rekordjától.

„Jó sofőr lesz, azonban abban kételkedem, hogy vb címet fog nyerni”- mondta a Motorsport.com-nak Marc Surer, korábbi Forma 1-es pilóta.

A Miami Nagydíjon Schumacher pontszerző helyen volt, amikor ütközött Sebastian Vettellel, miközben megpróbálta a 10. helyet megszerezni. (ez pontszerző hely a Forma 1-ben -szerk. megjegyzés)

