Olaszország:



La Repubblica:

"Az öreg erővel és tapasztalattal verte meg a fiatalembert. A 34 éves Hamilton négy körrel a vége előtt megelőzte a 21 éves Max Verstappent, és győzött a Hungaroringen. A Ferrari nézőszerepbe szorult, Sebastian Vettel az utolsó előtti körben megelőzte csapattársát, Charles Leclerc-t, így lett harmadik."



Gazzetta dello Sport:

"A fiatal oroszlán a rocksztár ellen, avagy a holnap bajnoka a tegnap és a ma legjobbja ellen. Magyarországon korszakos csatát láthattak a nézők, akik 70 körön át lélegzetvisszafojtva figyelték az eseményeket. Az általában altatónak is kiváló Magyar Nagydíj ezúttal izgalmas versenyfutást hozott."



Anglia:



Guardian:

"A futam hallatlan izgalmakat hozott, az utolsó körökig megjósolhatatlan kimenetellel. Még Hamilton is kételkedett abban, hogy utoléri Verstappent, de ha a címvédő és a Mercedes ennyire jó, akkor nem lehet megverni."



The Telegraph:

"Az ötszörös világbajnok és a trónkövetelő párharca olyan heves volt, hogy végül mindenkit legalább egy perccel megelőztek. Még az F1-től elköszönt és örök elégedetlen Fernando Alonso is megköszönte nekik a műsort a közösségi oldalán. Hamilton és Verstappen 70 körön át kergetőzött a magyar napsütésben, és végül a brit ünnepelhetett - köszönhetően briliáns tudásának és a csapat taktikájának. A friss gumik meghozták a sikert."



A taktikai csatát ezúttal a Mercedes nyerte.



Fotó: Dan Mullan/Getty Images



Spanyolország:



Mundo Deportivo:

"Végig Verstappen diktálta a tempót, aki jól tartotta a nagyjából két másodperces előnyt Hamiltonnal szemben. Mivel a brit nem tudta a pályán megelőzni őt, a hajrában mindent feltett egy lapra, és még egyszer kiállt kerékcserére. A stratégia bevált, és Hamilton kicsikarta a győzelmet."



Marca:

"Magyarország lett a helyszíne a nagy váltásnak, amikor a Red Bull megelőzte a Ferrarit. A vörösöknek minden okuk megvan a szomorúságra, mivel könnyen lehet, hogy nem ők fognak a címért csatázni, de még a második helyről is lecsúszhatnak."



Svájc:



Blick:

"Micsoda forró gumicsata Budapesten! Az éllovas Hamilton stratégiai csúcsteljesítménnyel gyűjtötte be hetedik magyarországi diadalát. A brit 81 futamgyőzelemnél tart, és már csak tízre van a rekorder Michael Schumachertől."



Lewis Hamilton (fehérben) 4 körrel a futam vége előtt vette át a vezetést Max Verstappentől (kékben).

Fotó: Lars Baron/Getty Images



Oroszország:



Szport Ekszpressz:

"A Magyar Nagydíj a taktikai csatáról fog megmaradni a szurkolók emlékezetében. Sokan nem így képzelték a Mercedes és a Red Bull vetélkedését, és Verstappen végül a Mercedes okos húzásának lett az áldozata."

Borítókép: Peter J Fox/Getty Images