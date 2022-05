Günther Seteiner megdicsérte Kevin Magnussent, mivel szerinte a versenyző visszatérése óta nagyon korrekt csapattársával, Mick Schumacherrel.



Magnussen a szezon kezdete előtt néhány nappal tért vissza a Haashoz, amikor a csapat úgy döntött az orosz-ukrán háború miatt elküldi Nikita Mazepint. A Haas másik pilótája, Mick Schumacher a tavalyi szezonban végig jobb volt Mazepinnál, új csapattársával azonban teljesen mások az erőviszonyok. Magnussen az elmúlt öt futamon négy pontot szerzett, míg a német még mindig vár arra, hogy elnyerje első pontjait. Schumachernek a legutóbbi futamon ugyan összejött, hogy a tizedik rajtkockából induljon, a pozícióját azonban nem tudta megtartani.



Mivel Schumacher és Mazepin is újonc volt az előző szezonban a Haasnál, nem valószínű, hogy a német képes lett volna ugyanúgy tanulni csapattársától, mint idén. Steiner szerint a csapat azért is választotta Magnussent, hogy Schumachert segítse.



„Igen, azt mondanám” – válaszolta Steiner arra a kérdésre, hogy Magnussen úgy viselkedik-e Schumacherrel, mintha a tanára lenne, idézte a GP Fans.



„Ahogy mindig mondom, mindig jó Mick számára, ha van valaki, aki hozzá hasonló, hogy referenciaként tekinthessen rá” – tette hozzá.



"Bár Kevin még fiatal, de már elég régóta csinálja ezt, és nagyon érett, ezért próbál segíteni Micken, mert tudja, hogy a csapatért dolgozik."



A Haas csapatfőnöke hozzátette, van egy másik pozitív hatása annak, hogy Schumacher mellett egy tapasztalt társ van.



„Jó dolog Mick számára, ha van mellette valaki Kevin személyében, aki nagyon korrekt, és minden információt megad neki” – fejtette ki Steiner.



"Sokat tanulhatsz magadtól is, de ha van tanárod, sokkal gyorsabban megy” – zárta szavait.



Forrás: planetf1.com



Borítókép: twitter.com/HaasF1Team