Nagyjából tíz hónappal az eset után a vizsgálat lezárását indítványozza az ügyészség annak a balesetnek az ügyében, melyben Alessandro Zanardi ex-autóversenyző és paralimpiai bajnok súlyos sérüléseket szenvedett.

Az olasz hírügynökség hétfői beszámolója szerint a sienai ügyészség megállapította, a toszkán nyomozók nem találtak arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a teherautó sofőrje okozta volna a balesetet. Az Ansa hírügynökség szerint a hatósági vizsgálatban az szerepel, hogy a teherautó vezetője mérsékelt sebességgel haladt és vészfékezéssel próbálta elkerülni az ütközést.



Olasz médiaértesülések szerint az 54 éves Zanardi családja fellebbezést nyújtott be a vizsgálat lezárása ellen, így a továbbiakról a bíróságnak kell döntenie. Az is lehetséges, hogy újabb vizsgálatot rendelnek el.



Az olasz sportember tavaly június 19-én szenvedett balesetet, amikor kézzel hajtott, háromkerekű járművel, handbike-kal részt vett egy parasportolók részére rendezett országos váltóversenyen. Amikor áttért a másik sávba, összeütközött egy szembejövő teherautóval, leesett a sisakja, súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett. A baleset után helikopterrel kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépen volt és mesterséges kómában tartották. Ezután több stabilizáló műtéten is átesett, operálták az arcát és a koponyáját is, novemberben pedig Pádovába szállították, ahol otthonához és családjához közelebb folytathatja felépülését.



Zanardi súlyos autóbalesete után is maradt a sportpályán.

Zanardi ismert autóversenyzőként 2001-ben egy németországi viadalon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

