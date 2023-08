Megszokhattuk már Hamiltontól, hogy sok esetben vállal szerepet különböző társadalmi problémák esetén, hírnevével és szavának erejével igyekszik pozitív irányba befolyásolni az egyenlőtlenségből adódó helyzeteket.



Most is is ez történt, ugyanis a pilóta nyíltan kritizálta a FIA szabályozásának bizonyos pontjait.

Hamilton azt nehezményezte, hogy a szervezet szabályozásában még mindig férfiként hivatkoznak a versenyzőkre, ahelyett, hogy az ’It’ személyes névmást használnák.

A brit szerint ezek az apró jelzések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Forma-1 közelébe még mindig nem került női versenyző, holott ennek semmi akadálya nem lenne.

„16 éve, mióta az F1-ben vagyok, csak férfi pilótákkal találkoztam.” – hangsúlyozza a Mercedes pilótája.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365