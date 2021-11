A nemzetközi sajtó főként Max Verstappen diadalát taglalta a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíj másnapján, mellyel a Red Bull holland pilótája 19 pontra növelte előnyét az összetett élén a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben.

Anglia:



The Telegraph:

"Ha a múlt hét elején valaki előre felkínálta volna Hamiltonnak a második helyet Mexikóban, alighanem letépte volna az illető kezét."



The Guardian:

"Verstappen győzelem mámorban úszott, mert tudatában volt annak, hogy mekkora jelentőségű diadalt aratott. A harmadik helyről indulva megverte Hamiltont, aki csak másodikként ért célba."



Daily Mail:

"Férfias versengés a száguldó cirkuszban - lehet, hogy ez volt a vég kezdete Hamilton számára, akinek elúszni látszanak a nyolcadik világbajnoki címről szőtt álmai."



The Sun:

"Mexikó királya! Verstappen briliáns győzelme újabb csapást mért Hamilton világbajnoki ambícióira."



Mexikó:



El Universal:

"Történelmi pillanat! Sergio Perez elérte azt, amiről minden mexikói álmodott: Forma-1-es dobogóra állhatott Mexikóban. Ő az első honfitársunk, akinek ez sikerült."



Spanyolország:



Marca:

"Max kényelmes és megkérdőjelezhetetlen sikere Mexikóban."



Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Fesztelen ünneplés a Red Bullnál, gyászos hangulat a Mercedesnél a mexikóvárosi futam után."



Kurier:

"Verstappen megtette a következő lépést, hogy megvalósítsa élete álmát a vb-elsőségről."



Svájc:



Blick:

"Eldőlt a világbajnoki cím?"

