Kimi Rikkönen a 2021-es idény végén befejezte Forma-1-es pályafutását. A „Jégember” két évtizedes pályafutása alatt összetéveszthetetlen stílusával számtalanszor csalt mosolyt a rajongók arcára, egyúttal gondoskodott arról, hogy neve soha ne merülhessen feledésbe. Most Beat Zehnder - aki végigkísérte a finn pályafatusát – árult el néhány tipikus Kimi-sztorit.

Beat Zehnder a kezdetek óta az Alfa Romeo Forma -1 -es csapatát működtető Sauberrel dolgozik. Ott volt a csapatnál, amikor Kimi Raikkönen húsz évvel ezelőtt megérkezett, és ott lesz akkor is, amikor a legenda utolsó alkalommal hajt ki a pályára. Bár a McLarenes korszak alatt nem dolgoztak együtt, mindig is szoros kapcsolatban voltak. Éppen ezért Zhendernek számos mesélnivalója van Kimiről. A legendás sztorik közt persze akad néhány jól ismert is, de kár lenne kihagyni ezt a remek gyűjteményt.



Fotó: f1i.com

Az egyik kultikus történet a finn debütálásához kapcsolódik. Bár a legtöbb pilóta minimum izgul élete első F1-es szereplése előtt, a finnt nem nagyon hatotta meg a helyzet.

„ Az első versenyen Ausztráliában 10 perccel a felvezető kör előtt senki nem találta Kimit. Átnéztük a WC-ket, kerestük mindenhol, de Kimi egyszerűen nem volt sehol. Volt egy takaróval letakart asztal a pilóták szobájában, és ő ott volt az asztal alatt és aludt. Azt mondtuk neki, Kimi, gyere, 10 perc múlva kezdődik az első versenyed. Erre ő azt válaszolta: Ó, adjatok még három percet…”

Miután Zehndernek sikerült kicsalogatnia őt az asztal alól, Raikkönen nagyszerű kört ment és hetedik helyen ért célba. Ekkor azonban még nem ért véget a történet, mivel Nick Heifeld jelezte, Olivier Panis a sárga zászló alatt előzött. A csapat szólt az FIA-nak, ami hosszas mérlegelés után 25 másodperces büntetést adott Panisnak. Ezzel a két sauberes előrébb került, Kimi Raikkönen pedig élete első futamán pontot szerzett a hatodik helyével. Zehnder örömittasan felhívta őt, ám nem azt a reakciót kapta, amire számított.



„Kimi már a szállodában volt. Felhívtam, és azt mondtam, haver, a legelső futamodon hatodik lettél, ez volt az első bajnoki pontod. Erre az volt a válasza, hogy á, még mindig vannak előttem öten… Ez a hozzáállás különleges. Nagyon különleges ember. ”



Nemcsak a debütáláshoz fűződnek jó történetek, az azt megelőző időszakhoz is.



Raikkönent a gokartozás és az egy évadnyi Forma Renult versenyzés nem készítette fel megfelelően a királykategória kihívásaira, így a csapatnak bőven akadt feladata vele.



„Pedro Diniz mellett tesztelt, és hamarosan ugyanazon a köridőn volt” - emlékszik vissza Zehnder. „De hatalmas fizikai problémái voltak. A mugellói nem a legjobb pálya egy újonc teszteléséhez, mert fizikailag nagyon megterhelő, és Kiminek hatalmas problémái voltak. Három kör után nem tudta megtartani a nyakát, így három kört, 15 perc szünet követett, majd újabb három kör.”

Miután Raikkönen elől elhárult a szuperlicenc megszerzésének akadálya, a csapat rájött fizikailag fel kell hozniuk a versenyzőt, a finnt azonban ez nem igazán hatotta meg.

„A teszt után megkértük Kimit, hogy töltsön egy hónapot Joseffel - csapat fizikoterapeutája - az osztrák Alpokban. Kimi nagyon dühös volt emiatt, mert vissza akart menni Finnországba. Mondtuk neki, hogy ha Forma-1-es pilóta akar lenni, akkor együtt kell dolgoznia velünk. De ő annyira mérges volt, hogy az első két napon nem beszélt Joseffel.”

