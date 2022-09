Jean Todt abban reménykedik, hogy Charles Leclerc megtalálja azt az összetevőt, ami megakadályozza őt abban, hogy kiaknázza a lehetőségeit és világbajnokká váljon.



Charles Lecler és a Ferrari számára remekül kezdődött a szezon. A monacói az első három futamból kettőt megnyert, egyen pedig szoros csatában lett a második. Sokáig úgy tűnt, az olasz istálló idén újra világbajnoki címet ünnepelhet, ám Leclerc néhány sokba kerülő hibájának, megbízhatósági problémáknak és stratégiai hibáknak köszönhetően a Ferrari álmai hamar szertefoszlottak. Tovább fokozhatja az aggodalmakat, hogy az előző futamokon a Ferrari teljesítménye jóval visszaesett a Red Bulléhoz képest.



Jean Todt, aki a csapat aranykorszakában csapatfőnök volt az istállónál, úgy gondolja, valami hiányzik Leclercből, és ez meggátolja őt abban, hogy feltegye a pontot az i-re. Az FIA korábbi elnöke erről a trentói Sportfesztiválon beszélt.



„Charles már most is nagy bajnok” – mondta Todt, a Gazzetta dello Sport szerint.



„De, még mindig hiányzik valami, ami remélem hamarosan meglesz."



Arra kérdésre, hogy ez a hiányzó dolog az autóban van-e, így felelt: hiányzik valami…



A 76 éves szakembert ezt követően arra kérték, hasonlítsa össze Michael Schumachert és Max Verstappent.



„Nagyon jól ismerem Michaelt, de Maxot nem – mondta Todt.



„Max, akárcsak Michael, nagyon határozott, nagyon agresszív. Michael a pályán kívül csodálatos ember. Maxról nem tudom, nem tudok mit mondani. Most úgy látom, hogy teljesen a versenyzésre összpontosít, persze joggal. Persze mindkettőjüknek nagyszerű autója volt. Mert a győzelemhez minden versenyzőnek, bármilyen kivételes is, versenyképes autóra van szüksége.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor