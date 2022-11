Charles Leclerc elárulta, a 2022-es szezonban a monacói versenyen történteket volt a legnehezebb feldolgoznia.

A Ferrari pilótája a vizes körülményekről induló, majd folyamatosan száradó pálya okozta taktikázás áldozata lett, ugyanis a száraz abroncsok helyett intert kapott a bokszban, ez pedig plusz egy kiállást eredményezett számára.

A pilóta ezzel a vezető helyéről a negyedikre esett vissza, így elbukva a biztosnak tűnő futamgyőzelmet, hazai versenyén. A versenyt követően a rádióban is kifejezte csalódottságát: „Nincsenek szavak! Hosszú a szezon, de ilyet nem csinálhatunk…”

A pilóta most a L’Equipe-nek adott interjújában tért ki újra a futamra. Megkérdezték tőle, hogy ez a verseny, vagy esetleg a franciaországi kiesése volt a legfájdalmasabb pont a szezonban.

„Sok nehéz pillanat volt, de számomra Monaco marad a legfájdalmasabb. Egy újabb hazai verseny, ami nem sikerült jól.” – utalt arra Leclerc, hogy évek óta balszerencsés Monacóban.

„Sajnos ott mindig történik velem valami rossz, ez az év sem volt kivétel. Különösen azért bántó, mert az esős rajtot jól lehoztuk, de rossz döntések miatt buktuk a győzelmet.”

: Leclerc says losing at Monaco was the hardest pill to swallow in the 2022. “It was really not easy but Monaco, for me, will remain the most painful moment, we had managed to do the hardest part well, but by making the wrong choices, we unfortunately lost the victory.”#F1 pic.twitter.com/h6rvIt1zUD