A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg vasárnap a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjat.

A 24 éves pilótának ez pályafutása 22. és idénybeli második futamgyőzelme. A címvédő mögött csapattársa, a mexikó Sergio Pérez ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a McLarennel versenyző Lando Norris zárt.



A 63 körös száguldás során a szombati sprintfutam végeredményének megfelelően Verstappen rajtolt az élről átmeneti esőgumikon a vizes, de már száradó aszfaltcsíkon. A startot követően a holland mellé csapattársa, Sergio Pérez sorolt be másodiknak, mögöttük Lando Norris (McLaren) következett. A harmadik kanyarban Carlos Sainz (Ferrari) és Daniel Ricciardo (McLaren) összeakadt, előbbinek a sóderágyban véget ért a futama, utóbbi pedig - aki meglökte riválisát - az utolsó helyről haladt tovább.



A biztonsági autós fázist követően Verstappen folyamatosan növelte előnyét az élen, a fő kérdés pedig az volt, ki lesz az első pilóta, aki felteszi a száraz pályára alkalmas abroncsokat.

A holland mögött Pérez, Charles Leclerc (Ferrari) és Norris volt a sorrend, meglepetésre a Haasszal versenyző Kevin Magnussen volt az ötödik, de a mercedeses George Russell jó versenytempóval folyamatosan támadta, majd végül megelőzte a dánt.



Először Ricciardo cserélte le szárazra az átmeneti esőgumikat, és mivel ezzel azonnal megfutotta az addigi leggyorsabb kört, a többiek is bejöttek a bokszutcába. A sorrend az élen és a pontszerző helyeken sem változott, Verstappen magabiztos előnnyel vezetett.

Néhány előzést a 35. kör után láthatott a közönség, amikor a versenybírók engedélyezték a hátsó szárnyak nyitását a pilótáknak. Verstappen hamarosan lekörözte a hétszeres világbajnok, Mercedesszel versenyző Lewis Hamiltont, akivel tavaly az utolsó futam utolsó köréig harcolt a vb-címért.



Az 54. körben a harmadik helyen haladó és a vb-pontversenyben éllovas Leclerc hibázott, megpörgött és a gumifalba csapódott, a megsérült első szárnya miatt pedig a bokszba kellett hajtania. Ezzel a kilencedik helyre esett vissza, és végül csak hatodikként zárt, míg a dobogóra Norris jött fel.



Verstappen - mivel övé lett a leggyorsabb kör is - az összetett pontversenyben 18 ponttal csökkentette hátrányát ferraris riválisához képest.



A szezon két hét múlva a most debütáló, városi Miaimi Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Emilia Romagna Nagydíj, Imola (63 kör, 309,1 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:32:07.986 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 16.527 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 34.834 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 42.506 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 43.181 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.072 mp h.

7. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:01.110 perc h.

8. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:10.892 p h.

9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:15.260 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:18.446 perc, Verstappen (55. kör)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 19 van hátra):



versenyzők:

1. Leclerc 86 pont

2. Verstappen 59

3. Pérez 54

4. Russell 49

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 38

6. Norris 35

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 28

8. Bottas 24

9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 20

10. Magnussen 15

11. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 11

12. Cunoda 10

13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6

14. Vettel 4

15. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 2

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1

17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1

18. Stroll 1



csapatok:

1. Ferrari 124 pont

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

7. Alpha Tauri 16

8. Haas 15

9. Aston Martin 5

10. Williams 1

