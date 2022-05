A Forma-1 éllovasának, Charles Leclercre az utóbbi időben rájárt a rúd és úgy tűnik a szerencsétlenségi sorozatának még nincs vége.



A Ferrari pilótája számos más versenyzővel együtt részt vett a 13. Monaco Historique Grand Prix-en, amelyen közel 200 autó körözött a legendás versenypályán. A jelenlegi és egykori versenyzők egymás után vonultak fel, és Leclercet az a megtiszteletés érte, hogy a Ferrari egyik leghíresebb modelljébe, az 1974-esbe ülhetett bele, amit még Niki Lauda tett híressé.



Miközben az ikonikus monacói pályán száguldott, úgy tűnt, hogy a 24 éves versenyző elvesztette az uralmát az autó felett és a La Rascasse-ban a korlátnak hajtott, melynek következtében megsérült az autó hátsó fele.





Leclerc egy pillanatra mozdulatlanul maradt majd lassan újraindult és a célegyenes felé vette az irányt. A pilótának szerencsére nem esett komolyabb baja, sőt a balesetet követően még viccelődni is volt kedve. Az esetről egy posztban számolt be, amiben saját magát gúnyolta ki.



"Amikor azt hittem, hogy már a világ összes balszerencséjén túl vagyok, Monacóban elvesztem a féket a világ egyik legikonikusabb, történelmi Ferrarija felett és leroncsolom” – írta bejegyzésében, amit imádtak a rajongók, így vírusszerűen kezdték el megosztani.

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car.