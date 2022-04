A nemzetközi sajtó elsősorban Charles Leclerc-t és a Ferrarit méltatta a vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíj másnapján, miután a világbajnoki pontversenyben vezető monacói pilóta rajt-cél győzelmet aratva és a leggyorsabb kört is megfutva diadalmaskodott Melbourne-ben, miközben nagy riválisa, a címvédő Max Verstappen (Red Bull) feladni kényszerült a futamot.

Nagy-Britannia:

The Guardian:

"Uralkodó és érinthetetlen: a ferraris Charles Leclerc szinte teljes nyugalomban nyerte meg az Ausztrál Nagydíjat. A Ferrari biztosította az autót, Leclerc pedig egyértelműen megmutatta, hogy bajnokesélyesként sem remeg meg a keze".

Independent:

"Ha Leclerc meg tudja őrizni azt a szenzációs formát, melyet ebben a szezonban eddig mutatott, akkor rendkívüli tehetsége meghatározhatja a Forma-1 közeljövőjét".

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"Egy újabb balszerencsés verseny Max Verstappen számára".

Corriere della Sera:

"Totális dominancia a Ferraritól Melbourne-ben: a monacói egyre magabiztosabban vezeti a világbajnoki pontversenyt".

