Max Verstappen nyerte a Magyar Nagydíjat, a Ferrari pedig ismét lecsúszott a dobogóról annak ellenére, hogy a második és harmadik helyről rajtoltak.

A Ferrari pilótája, Charles Leclerc a futam felénél még a vezető helyet is át tudta venni George Russelltől, azonban később a bokszkiállásokba belekavarodva háromszor is ki kellett jönnie, ezzel elbukva az elsőséget.

Leclerc számára korai kiállást javasoltak a stratégák, ahol felraktak neki egy szett kemény gumit, ami, mint kiderült, hiba volt. A monacói maga sem látta a rációt a döntésben, ami be is igazolódott, ugyanis harmadszor is ki kellett állnia és lágyra cserélni.

„Beszélnem kell a csapattal, meg kell értenünk a gondolatmenetet a korai csere mögött, mivel nagyon erősnek éreztem magam a közepeseken.”



„Mondtam a rádióban is, hogy szeretnék minél tovább kinnmaradni, végül nem tudom miért döntöttünk másképp.”



„Lényegében ezen úszott el a versenyem. A bokszkiállással vesztettem durván 20 másodpercet, illetve további hatot a pályán, a keményeken szenvedve.”



Tough one today. Not the race we wanted before the holidays but it’s now time to recharge the batteries and come back stronger in a month. pic.twitter.com/zVCncdP3e7