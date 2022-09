A Williams bejelentette, hogy Nicholas Latifi a 2022-es szezon végén elhagyja az istállót.



Latifi a 2020-as szezon elején debütált a Forma-1-ben azt követően, hogy hároméves szerződést írt alá. A kanadai az első szezonjában a mezőny végén küzdött és nem szerzett pontot, ám 2021-ben a Hungaroringen a 7. helyig jutott, ezzel két év után szerzett pontot együttesének. Ebben a szezonban azonban nem sikerült a 12. helynél előrébb jutnia, így hónapok óta várható volt a távozása, amely most vált hivatalossá.



„Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek köszönetet mondjak a Williams Racingnél. A gyárban dolgozóknak és azoknak is, akikkel együtt dolgoztam a pálya mellett, az elmúlt három évben” – mondta Latifi a bejelentést követően.



„Az első F1-es bemutatkozásomat a járvány miatt elhalasztották, de végül elindultunk Ausztriában, és bár nem értük el együtt azt az eredményt, amit reméltünk, mégis fantasztikus utazás volt. Az első pontok megszerzése tavaly Magyarországon olyan pillanat volt, amit soha nem felejtek el” – tette hozzá.

