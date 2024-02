Sajtóhírek szerint pénteken egy meghallgatás vár Christian Horner csapatfőnökre, aki ellen belső vizsgálatot indított a Red Bull anyacége.

Az 50 éves versenyző ellen, aki a csapat 2005-ös megalakulása óta a Red Bull Racing csapatfőnöke, jelenleg belső vizsgálat folyik.

Horner eltökélt amellett, hogy tisztázni akarja magát a vádak alól, és kategorikusan kijelentette, hogy teljes mértékben tagadja az ellene felhozott vádakat.

Red Bull has launched an independent investigation into Christian Horner. Speaking to Dutch Newspaper De Telegraaf, Horner has denied any claims of wrong-doing. Full article https://t.co/3OnnUAalh7 pic.twitter.com/rbXs2YwCDm

A RacingNews365 úgy tudja, hogy Horner jelenleg továbbra is csapatfőnöki feladatokat lát el. Hétfőn részt vett az F1 Bizottság meghallgatásán.

Korábban a Red Bull szóvivője megerősítette, hogy a vállalat „tudomást szerzett bizonyos, a közelmúltban felmerült állításokról", aminek eredményeképpen „független vizsgálatot" indítottak.

A szóvivő hozzátette: „Ezt az eljárást, amely már folyamatban van, egy külső, erre szakosodott ügyvéd végzi. A vállalat rendkívül komolyan veszi ezeket az ügyeket, és a vizsgálatot a lehető legrövidebb időn belül lezárjuk."

Horner a sportág történetének egyik legsikeresebb csapatfőnöke, aki az elmúlt 19 szezonban hat konstruktőri és hét versenyzői világbajnoki címet szerzett a Red Bull élén, Sebastian Vettel négyet, Max Verstappen pedig hármat nyert meg ezek közül.

| According to #AMuS and @telegraaf, people involved in the investigation will be meet on Friday in England.



The outcome of the meeting might result in decision of Christian Horner's future.#F1 pic.twitter.com/ZtjgskYWKE