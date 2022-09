A hétvégi szingapúri nagydíjra Lando Norris autójába a McLaren már beszerelte az új fejlesztésű oldaldobozokat és a padlólemezt, Ricciardónak azonban még a korábbi alkatrészekkel kell nekivágnia a pályának.

Ricciardo tisztában van vele, miért részesítették Norrist előnyben, illetve elmondta, nem is számított rá, hogy ő megkapná ezeket Japán előtt.

„Landónak sikerült, megkapta a frissítést.”



„Hogy miért ő? Ez egyértelmű. Ezek a fejlesztések bizonyos részben már 2023-ra szólnak, akkor pedig én már nem leszek itt”



„Nyilvánvaló, hogy neki kellett kapnia egy plusz hétvégét, amikor visszajelzést adhat az új alkatrészekről.”



„Úgy tudom, ez az utolsó fejlesztésünk idénre, így a Japán hétvégétől kezdve ugyanazzal az autóval versenyzünk majd mindketten.”

Walking into the paddock with @DanielRicciardo. #SingaporeGP pic.twitter.com/tw33AyuziT