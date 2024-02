A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner ellen indított vizsgálat eredményét a héten jelentik be, tudta meg a RacingNews365.

A Red Bull F1 anyavállalata, a Red Bull GmbH február elején vizsgálat alá helyezte a csapatfőnököt, miután egy női alkalmazott nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos vádat fogalmazott meg Horner ellen.

A mostanra lezárult vizsgálat részeként Horner 60 órás kihallgatáson és tanúvallomáson vett részt, és továbbra is tagadta a vádakat.

BREAKING: The Investigation into Christian Horner is understood to have now been completed and a decision is expected to be made and communicated on either Tuesday or Wednesday.



The report, which is thought to run well over 100 pages, is now in the hands of the Red Bull GmbH… pic.twitter.com/OnJLU9RZ8K