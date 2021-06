A pontversenyben vezető Max Verstappen bizonyult a legjobbnak a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérőjén.

A Red Bull második és harmadik szabadedzésen is leggyorsabb holland versenyzője a mezőnyben egyedüliként autózott másfél percen belüli köridőt (1:29.990 p). Mögötte a Mercedes két pilótája zárt: második helyről a hétszeres világbajnok, címvédő brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg harmadikként a finn Valtteri Bottas zárta a kvalifikációt.



A 23 esztendős Verstappen pályafutása ötödik pole pozícióját szerezte meg.



Az időmérő első részében előbb a japán Cunoda Juki, majd a német Mick Schumacher törte össze az autóját úgy, hogy piros zászló miatt félbeszakadt a kvalifikáció, utóbbi balesete egyben az első szakasz végét is jelentette.

Get your F1 wall art from https://t.co/bjyDkS0ht1 - New video by Sky Sports F1: Mick Schumacher crashes into barriers by Turn 6 in Q1! | French Grand Prix https://t.co/jffe0jOXMk #f1 #wallart #apextraxs pic.twitter.com/hVZLVSlNLe