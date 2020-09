Lewis Hamilton győzelmét hozta az első Forma-1-es Toszkán Nagydíj. Az 1000. versenyhétvégéjét ünneplő Ferrarinak is volt oka az örömre, mind a két pilótája pontot szerzett. Charles Leclerc a 9. míg Sebastian Vettel a 10. lett.

A Red Bull szerelőire már a rajt előtt komoly feladat várt, Verstappen ugyanis a kivezető körén jelezte, valami baj van az autóval.



A Ferrari az 1000. versenyét ünnepelhette.



Fotó: Miguel Medina - Pool/Getty Images



A rajtnál Lewis Hamilton beragadt, így csapattársa, Valteri Bottas könnyedén átvette a vezetést.



Az indulás előtt motorproblémákkal küzdő Verstappen elrajtolt ugyan, de hamar visszaesett a középmezőnybe, ahol ráadásul több autó összeakadt, így a holland számára véget ért a futam. jól sikerült viszont Leclerc számára az indulás, aki gyorsan feljött a 3. helyre.



Max Verstappen számára már az első körben véget ért a futam.



Fotó: Luca Bruno - Pool/Getty Images



A kettes kanyarban történt baleset miatt rögtön az elején be kellett jönnie a biztonsági autónak.

A 6. körben újraindult a futam, de ismét hatalmas ütközés történt, melynek következtében Sainz, Magnussen, Giovinazzi és Latifi is feladni kényszerült a versenyt. Ezt követően visszajött a Safety Car, de a sok törmelék miatt gyorsan a piros zászló mellett döntöttek a szervezők.

LAP 6/59



The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd